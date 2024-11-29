Москва, 29 ноября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Корпоративный проектный институт «ВНИПИнефть» и дочернее предприятие компании — «РН-Москва» стали призерами III всероссийского конкурса «Корпоративная культура донорства». Конкурс организован Российским Красным Крестом для выявления и поощрения лучших практик по развитию донорства среди трудовых коллективов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» развивает корпоративное донорское движение

«ВНИПИнефть» представила на конкурс две работы в категории «Самая интересная история донора-сотрудника». Первая работа «Сердце для других» повествует о специалисте предприятия Марине Викуловой, которая является не только донором крови, но и активно участвует в волонтерской деятельности. Вторая работа «Уникальный дар» рассказывает о главном технологе Илье Привалове — доноре с редкими показателями, который также состоит в Федеральном регистре доноров костного мозга.

С момента возрождения донорского движения в проектном институте было проведено четыре акции, на которых было совершено 160 донаций, что позволило собрать более 70 литров крови. Также пять сотрудников института вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Донорство является важным элементом корпоративной культуры компании и способствует формированию здорового образа жизни, солидарности между сотрудниками и вовлеченности в общее дело.

«РН-Москва» награждена за лучшую информационную кампанию по популяризации донорства. Компания регулярно проводит традиционные волонтерские донорские акции. Ежегодно более 300 работников предприятия безвозмездно принимают участие в «Дне донора».