Нижневартовск, Югра, 12 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Сотрудники «Самотлорнефтегаза», добывающего актива «Роснефти», в рамках корпоративного экологического забега организовали уборку на берегу Комсомольского озера. Это одна из самых крупных рекреационных зон Нижневартовска с естественным водоёмом и зелёными насаждениями. Также в экологическом мероприятии приняли участие семьи сотрудников и активисты всероссийского молодёжного сообщества «Движения первых» и добровольческого экологического центра «Чистая Югра». Совместными усилиями волонтёры собрали и вывезли около 100 кг мусора.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Самотлорнефтегаз» провёл экологический забег на озере в Нижневартовске

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики «Роснефти». Компания также уделяет внимание развитию культуры здорового образа жизни и всесторонне поддерживает спорт.

Новый экологичный вид спорта получает высокую популярность в том числе в регионах присутствия компании. Участники пробегают трусцой дистанцию и одновременно очищают от мусора общественные территории и места отдыха. Инициатива отвечает задачам нацпроектов «Сохранение уникальных водных объектов», «Комфортная городская среда» и одной из ключевых задач федерального проекта «Социальная активность» по созданию условий для развития добровольческих движений.

Участники акции на Комсомольском озере преодолели маршрут протяжённостью пять километров. Собранный мусор сдан в пункт приёма, где он будет отсортирован и направлен на вторичную переработку. Важной частью мероприятия стала интерактивная просветительская лекция по осознанному потреблению и раздельному сбору отходов, организованная представителем добровольческой экологической организации.

Экологическая акция в новом формате организована в рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел». В целом проект с начала 2024 года объединил около 770 волонтёров предприятия, которые приняли участие в 10 добровольческих инициативах.

Ранее сотрудники предприятия провели субботники в сквере Героев Самотлора Нижневартовска и на береговой зоне озера Кымыл-Эмтор, расположенного в Нижневартовском районе. В общей сложности было собрано и вывезено на утилизацию около 50 куб. м различных видов мусора.

Справка. АО «Самотлорнефтегаз» — одно из основных добывающих предприятий НК «Роснефть», ведёт добычу нефти крупнейшего в России Самотлорского месторождения, расположенного в ХМАО-Югре. Общая площадь лицензионных участков — около 3 тыс. км2. Накопленная добыча предприятия с начала промышленной эксплуатации Самотлора превышает 2,9 млрд т нефти и 415 млрд м3 газа. Базовыми территориями для «Самотлорнефтегаза» являются город Нижневартовск и Нижневартовский район. Предприятие всесторонне поддерживает реализацию крупных проектов по благоустройству и созданию комфортных условий жизни на территории муниципалитетов.