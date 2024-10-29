Самара, 29 октября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Сотрудники Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и добывающего предприятия «Самаранефтегаз» (входят в самарскую группу предприятий НК «Роснефть») поддержали масштабную ежегодную всероссийскую акцию «Сохраним лес».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В ходе акции более 400 участников — самарские нефтяники, волонтёры и представители общественности региона — высадили 28 тыс. сеянцев сосны на площади 6 га. Для озеленения был выбран участок в Ставропольском лесничестве, который в 2023 году пострадал от лесных пожаров.

В качестве посадочного материала были выбраны хвойные породы деревьев с учетом их высокой приживаемости, что существенно ускорит естественное восстановление лесного массива. Кроме того, сосны защищают почву от эрозии и предотвращают разрушение плодородного слоя.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Компания реализует ряд масштабных экологических программ и является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства. Дочерние общества компании уделяют большое внимание мероприятиям по высадке лесов, способствуя устойчивому развитию экосистем и сохранению биологического разнообразия. Волонтёры «Роснефти» поддерживают многие федеральные экопроекты, такие как, например, «Зелёная весна», «Вода России», «Чистые берега», «Мы чистим мир» и другие.