Самара, 27 июня, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Волонтеры самарских предприятий НК «Роснефть» в рамках ежегодной экологической экспедиции «Родники Самарской области» очистили и обустроили уникальный природный источник, который обеспечивает питьевой водой жителей села Бариновка Нефтегорского района.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» приняли участие очистке родников Самарской области

Родник расположен на территории экопарка «Бариновская мельница» рядом с единственной в России действующей ветряной мельницей шатрового типа, которая была построена в 1848 году и признана объектом культурного наследия.

Нефтяники более пяти лет восстанавливают природные источники воды в рамках экологической экспедиции. Сотрудники «Роснефти» помогли благоустроить исчезающие родники в Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноярском, Богатовском, Борском, Исаклинском, Сергиевском, Шенталинском, Шигонском районах губернии, а также под Новокуйбышевском.

В экологической акции приняли участие волонтёры «Самаранефтегаза», Куйбышевского и Новокуйбышевского нефтеперерабатывающих заводов, Новокуйбышевской нефтехимической компании вместе с активистами регионального движения «ЭкоРавновесие», представителями органов власти, молодёжных и общественных движений при поддержке Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Добровольцы очистили территорию вокруг родника и мельницы от сухостоя, спилили старые деревья и покосили траву. Специалисты отобрали пробы воды для анализа в лаборатории. Акция была направлена не только на сохранение родника, но на популяризацию объекта культурного наследия и поддержку новой туристической локации в Самарской области.

Сегодня в Самарской области насчитывается более 1,5 тыс. родников. Они обеспечивают жителей области чистой питьевой водой, наполняют водоемы, поддерживают природный водный баланс и функционирование всех экосистем.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» приняли участие очистке родников Самарской области

Реализация экологических программ и внедрение природоохранных технологий на заводах самарской группы «Роснефти» вносят существенный вклад в сохранение водных ресурсов региона. За последние годы предприятия компании существенно сократили забор воды из природных источников, а использование оборотной воды увеличили почти до 100%.