Ачинск, Красноярский край, 21 июня, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Ачинский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») поддержал проведение межрегионального чемпионата «Профессионалы», который проходит в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В соревнованиях в Ачинском техникуме нефти и газа имени Е. А. Демьяненко приняли участие более 70 конкурсантов из 50 регионов России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Чемпионат «Профессионалы-2024» состоялся при поддержке «Роснефти»

Специалисты Ачинского НПЗ, который является индустриальным партнером техникума, вошли в судейскую коллегию по компетенциям «Переработка нефти и газа» и «Лабораторный химический анализ».

При поддержке «Роснефти» в Ачинском техникуме нефти и газа работают мастерские «Лабораторный химический анализ», «Переработка нефти и газа», «Промышленная автоматика», «Электромонтаж», «Машинист технологических насосов и компрессоров».

Благодаря современной учебной базе, аналогов которой нет в других профильных учебных заведениях, Ачинский техникум получил статус постоянной соревновательной площадки регионального уровня и в этом году впервые принял межрегиональный чемпионат по компетенциям нефтяной отрасли.

Справка. «Роснефть» поддерживает школы, колледжи, техникумы и вузы в регионах своей производственной деятельности. Компания сотрудничает с 203 образовательными организациями — партнерами в подготовке квалифицированных специалистов нефтяной отрасли и формировании внешнего кадрового резерва компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Чемпионат «Профессионалы-2024» состоялся при поддержке «Роснефти»

Красноярский край — стратегический регион присутствия «Роснефти». В регионе работают крупные предприятия компании — «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский НПЗ, научные, сервисные, сбытовые и логистические предприятия, автозаправочные станции. На севере Красноярского края «Роснефть» реализует флагманский проект «Восток Ойл», которому нет аналогов в мире по количеству привлекаемых специалистов. Для этого проекта сформированы 26 профильных направлений подготовки в учреждениях среднего профессионального образования.