Самара, 21 мая, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Предприятия НК «Роснефть» в Приволжском федеральном округе в День Волги провели экологический субботник по уборке прибрежных территорий. Сотрудники очистили 140 тысяч кв. м берегов реки, собрали и вывезли более 11 тонн бытового и принесённого течением мусора.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Работники «Роснефти» в День Волги очистили 140 тыс. кв. м берега

Экологическое волонтёрство — неотъемлемая часть корпоративной культуры и природоохранной деятельности дочерних обществ «Роснефти». Сотрудники предприятий ежегодно принимают участие в субботниках и экологических инициативах, высадке деревьев, проведении уроков охраны окружающей среды в образовательных учреждениях. На предприятиях компании внедряются принципы «зеленого офиса», направленные на сокращение потребления ресурсов, улучшение качества условий работы и состояния окружающей среды. На протяжении ряда лет организуется раздельный сбор пластика и макулатуры, благодаря чему десятки тонн отходов были направлены на переработку.

В экологической акции приняли участие более 300 работников «Самаранефтегаза», Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ, Саратовского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и присадок, а также самарского научного института. Весь собранный мусор был рассортирован и отправлен на переработку.

Программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов, внедрение современных технологий, строительство новых и реконструкция существующих объектов водоочистки позволили довести долю оборотной воды на предприятиях «Роснефти» до уровня более 94%.

На Куйбышевском НПЗ ведётся контроль за качеством воды, выполняется постоянная работа по снижению объемов водопотребления. За последние шесть лет завод сократил забор волжской воды на 24%, снизил объём сточных вод на 10%. На Новокуйбышевском НПЗ доля оборотного водоснабжения составляет 95%. За последние три года предприятие сократило забор речной воды на 10,6%. Саратовским НПЗ за последние три года объем сточных вод снижен на 29%.

Работники дочерних обществ Компании — активные участники всероссийских экологических акций «Кедры России», «Вода России», «Зелёная весна». На постоянной основе ведётся работа по восполнению водных биоресурсов для сохранения биологического разнообразия и увеличения популяции рыбной фауны Волжского бассейна.

Эффективность экологической политики предприятий «Роснефти» Приволжского федерального округа неоднократно отмечена на региональных и всероссийских конкурсах. Предприятия входят в число победителей конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» с 2018 года.