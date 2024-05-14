Костромская область, 30 ноября, 2005, 22:28 — ИА Регнум. Беспрецедентный случай произошел в Волгореченске (Кострома) 6 октября 2005 года. В результате двух звонков с мобильного телефона без SIM-карты по боевой тревоге были подняты службы МЧС, УФСБ по Костромской области, управления внутренних дел и местного ОВД, в администрации города была введен режим чрезвычайной ситуации. Первый молодой человек, позвонивший на пульт дежурного ГО и ЧС, сообщил, что город заминирован. Во втором звонке, последовавшем на этот же телефон другой молодой человек сообщал, что если чрез три часа у памятника "Прометей" власти не передадут 3 миллиона рублей все три общеобразовательные школы города будут взорваны.

Принимая во внимание важность момента, все дети из трех школ были эвакуированы. В течение нескольких часов лжетерористы были задержаны. Ими оказались два 14-летних подростка - учащиеся одной из волгореченских школ. Как сообщили в ходе следствия школьники, данное преступление они совершили из хулиганских побуждении и в надежде на то, что звонок без SIM-карты не может быть установлен.

Расследование длилось месяц, и вот теперь молодых людей ждет суд. Об этом 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник в УФСБ России по Костромской области.

На 2 декабря назначено перовое судебное заседание в здании суда в Волгореченске. Пострадавшими сторонами в деле выступают: противопожарная служба, правоохранительные органы и управление ГО и ЧС. Их будет представлять прокуратура района. Несовершеннолетних лжетерористов - их матери.

Скорее всего суд обяжет семьи "шутников" выплатить солидную сумму компенсации всем службам, участвующим в деле, и затратившим достаточно сил и средств на предотвращение ситуации. По предварительным подсчетам, сумма может составлять около 100 тысяч рублей. Для двух волгореченсих семей эта сумма будет достаточно существенна.