Москва, 24 апреля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Экономический эффект от реализации программы энергосбережения «Самотлорнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») по итогам 2023 года превысил 1,9 млрд рублей. Это на 124% выше показателей 2022 года. Достичь таких результатов удалось благодаря внедрению новых технологий, контролю за энергопотреблением, а также эффективному энергоменеджменту.

Пресс-служба ПАО «НК «Росбанк» Эффект программы энергосбережения «Самотлорнефтегаза» составил ₽1,9 млрд

Повышение эффективности производства — один из ключевых приоритетов стратегии «Роснефти». Компания проводит планомерную работу по рациональному использованию энергоресурсов и сокращению энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.

В 2023 году специалисты «Самотлорнефтегаза» провели около 6 тыс. мероприятий в рамках программы энергосбережения по основным направлениям производственной деятельности. Оснащение эксплуатационных скважин современным погружным оборудованием позволило значительно снизить потребление электроэнергии на механизированном фонде. Установлено более 4,7 тыс. электродвигателей нового поколения, свыше 1,1 тыс. электроцентробежных насосов с высоким коэффициентом полезного действия. Также на кустовых площадках установлены порядка 500 современных трансформаторов для стабилизации напряжения.

Специалисты предприятия также оптимизировали работу насосов в системе наземной инфраструктуры на 35 объектах. В течение года заменено свыше 500 светильников и оптимизирован режим работы электрических обогревателей более чем на 400 объектах.

«Самотлорнефтегаз» реализует программы энергоэффективности во всех производственных подразделениях. Предприятие сертифицировано по международному стандарту ISO 50 001 «Система энергетического менеджмента» и российскому ГОСТ Р ИСО 50 001-2023, что подтверждает его ответственное отношение к управлению энергетическими ресурсами. Сертификация подтверждает прозрачность и объективность оценки эффективности энергопотребления, снижение воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, сокращение расходов.

Справка. «Самотлорнефтегаз» ‑ одно из основных добывающих предприятий НК «Роснефть», ведёт разработку легендарного Самотлорского месторождения, которое было открыто в 1965 году. Общая площадь лицензионных участков предприятия — около 3 тыс. кв. км. Накопленная добыча превышает 2,9 млрд т нефти и 400 млрд м3 газа.