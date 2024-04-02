Нефтеюганск, Югра, 2 апреля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. В Нижневартовске прошли международные соревнования по боксу «Кубок нефтяных стран», посвящённые памяти Героя социалистического труда Фармана Салманова. Поддержку в организации соревнований оказал «Самотлорнефтегаз» в рамках соглашения о сотрудничестве НК «Роснефть» и правительства ХМАО-Югры. На трибунах в числе болельщиков побывали дети из Белгородской области, которые сейчас гостят в столице Самотлора.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нижневартовске прошёл юбилейный «Кубок нефтяных стран» по боксу

В этом году соревнования проводились в двадцатый раз и были приурочены к 25-летнему юбилею «Самотлорнефтегаза».

На ринге встретились 165 боксеров из 16 стран — России, Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Сербии, Конго, Кубы, Гвинеи, Монголии, Нигерии. По итогам разыгранных 25 комплектов медалей лидером турнирной таблицы стала сборная России.

Поддержка массового спорта в регионах деятельности — одно из важных направлений социальной политики «Роснефти» и ее дочерних обществ. Компания финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок в регионах присутствия. «Роснефть» также оказывает поддержку любительскому спорту, проводит масштабную работу по популяризации здорового образа жизни как среди собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нижневартовске прошёл юбилейный «Кубок нефтяных стран» по боксу

Справка. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре работают крупнейшие добывающие предприятия «Роснефти» — «РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз», «Конданефть», сервисные предприятия.

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между НК «Роснефть» и правительством ХМАО-Югры, в том числе, оказывается поддержка массовому спорту, ведется строительство спортивных объектов и укрепление материально-технической базы секций.

За последние годы при содействии компании в Ханты-Мансийске открыт универсальный спортивный комплекс с современными залами для занятий мини-футболом, баскетболом, волейбол. Объект одновременно может принимать около 250 спортсменов.

В Нижневартовском районе построены крытая ледовая арена площадью более 3,5 тыс. кв. м, водно-оздоровительный комплекс для населения, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. В городе возведен веревочный парк для активного отдыха и тренировок по спортивному туризму. Также реконструирован единственный в городе роллердром под открытым небом площадью более 400 кв. м.

При поддержке компании реконструирован спортивный комплекс «Сибиряк» в Нефтеюганске. В Нягани модернизирована ледовая «Хоккей арена» площадью 2,2 тыс. Кв. м. Она стала первым круглогодичным кортом в городе.

При участии «Роснефти» в Нефтеюганском районе открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в Сургутском районе — спортивный комплекс с универсальным игровым залом. Объекты полностью обеспечили потребности в занятиях спортом для жителей поселков Сингапай и Сытомино.