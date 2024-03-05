Красноярск, 5 марта, 2024, 18:03 — ИА Регнум. «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в 2023 году получил экономический эффект в размере более 570 миллионов рублей благодаря реализации программы повышения производственной эффективности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Экономический эффект «Славнефть-Красноярскнефтегаза» от внедрения инноваций в 2023 году превысил 570 млн рублей

Повышение эффективности производственных объектов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть‑2030». Компания ведёт систематическую работу по созданию собственных технологий, которые по многим своим параметрам превосходят зарубежные аналоги.

В 2023 году специалисты «Славнефть-Красноярскнефтегаза» внедрили более 40 рационализаторских решений. Один из самых эффективных проектов позволил увеличить продуктивность добывающих скважин Куюмбинского месторождения за счёт использования усовершенствованного кислотного раствора при обработке призабойной зоны пласта. Экономический эффект от новой разработки в 2023 году составил более 165 миллионов рублей.

На предприятии также реализован ряд масштабных проектов по бурению на регулируемом давлении в условиях водопроявления, модернизации насосных агрегатов, сокращению потребления энергоресурсов, использованию новых методов исследования скважин.

За шесть лет участия в программе повышения производственной эффективности специалисты «Славнефть-Красноярскнефтегаза» предложили 140 идей, из которых 65 внедрены в производство. Совокупный экономический эффект от внедрённых решений превысил 14 миллиардов рублей.

Справка. ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» — совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» (оператор) и ПАО «Газпром нефть». Предприятие владеет лицензиями на право геологического изучения, разведки и добычи в пределах Куюмбинского, Терско-Камовского, Кординского, Абракупчинского лицензионных участков, а также лицензией на право геологического изучения Подпорожного лицензионного участка, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.