Тюмень, 28 февраля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. При поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в Тюмени состоялся XIV межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти Ф. Ф. Гориновой*. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из республик Башкортостан и Саха (Якутия), регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, а также Казахстана.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Межрегиональный турнир по дзюдо в Тюмени

«РН-Уватнефтегаз» уже четвертый год подряд поддерживает проведение этого значимого для дзюдоистов турнира. В этом году были учреждены специальные призы — «За волю к победе» и «За лучшую технику», которые по итогам соревнований завоевали юные спортсмены из Тюменской, Челябинской и Новосибирской областей.

Турнир прошел на татами центра подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо», который входит в тройку лучших специализированных сооружений по дзюдо в мире. Здесь проводятся соревнования всероссийского и международного уровней.

Поддержка массового спорта в регионах деятельности — одно из важных направлений социальной политики «Роснефти» и ее дочерних обществ. Компания финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок в регионах присутствия. «Роснефть» также оказывает поддержку любительскому спорту, проводит масштабную работу по популяризации здорового образа жизни как среди собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности.

«РН-Уватнефтегаз» принимает участие в развитии детского и юношеского спорта в Тюменской области. Ежегодно предприятие оказывает содействие спортивным учреждениям в обновлении материальной базы и поддерживает проведение соревнований юных спортсменов. Так, для Центра дзюдо были приобретены тренажеры для силовой подготовки, а также экипировка. При поддержке нефтедобывающего предприятия юные дзюдоисты ежегодно получают возможность выезжать на тренировочные сборы в Краснодарский край и на Алтай.

Справка. ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разведку и разработку группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков. Общая площадь составляет более 25 тыс. кв. км.

*Турнир посвящен памяти директора СДЮСШОР «Центр дзюдо» в Тюмени Фариде Гориновой, которая внесла значительный вклад в развитие этого вида спорта в регионе.