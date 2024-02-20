Нягань, Югра, 20 февраля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Семейный фестиваль «Зимние забавы» прошел в Нягани при поддержке «РН-Няганьнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти»). Праздник состоялся на территории Центра спортивной подготовки и объединил более 300 участников — сотрудников «РН-Няганьнефтегаз» и членов их семей, ветеранов отрасли, молодых специалистов, жителей города.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала в Нягани семейный фестиваль «Зимние забавы»

Семейный фестиваль «Зимние забавы» приурочен к Году семьи, который проводится в 2024 году согласно указу президента РФ Владимира Путина. Поддержка семейных ценностей и традиций, популяризация здорового образа жизни являются одним из важных направлений социальной политики НК «Роснефть».

Масштабный праздник объединил взрослых и детей, приверженцев здорового и активного образа жизни. Нефтяники и их дети участвовали в семейных состязаниях на ловкость и меткость. Сплотившись, семейные команды получили заряд бодрости и веселья в соревнованиях по хоккею с мётлами и шарами, уличной дженге, перетягиванию каната.

Для всех участников фестиваля было организовано бесплатное катание на коньках и тюбинговой трассе. Для маленьких участников нефтяники подготовили увлекательные мастер-классы, квесты и задания.

«Роснефть» и ее дочерние общества придерживаются принципов высокой социальной ответственности. Компания уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды, предоставляет своим сотрудникам дополнительную социальную поддержку и вносит вклад в социальное развитие региона. Работники компании — постоянные участники благотворительных, спортивных, окружных и городских экологических акций, активные участники донорского движения.

Справка. АО «РН-Няганьнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на трех лицензионных участках, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.