Уфа, 19 февраля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в 2023 году за счёт успешного проведения геологоразведочных работ прирастила запасы углеводородов 24,4 млн тонн нефтяного эквивалента, коэффициент восполнения добычи запасами составил 135%.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» в 2023 году восполнила запасы нефти и газа на 135%

Ежегодно «Башнефть» обеспечивает полное восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Таким образом компания эффективно выполняет поставленные задачи по обеспечению топливной безопасности республики и страны, а также продлевает жизнь зрелых месторождений в Башкортостане.

По результатам бурения поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин геологи «Башнефти» в 2023 году открыли 32 новые залежи нефти на разрабатываемых месторождениях, расположенных преимущественно в Республике Башкортостан, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

За последние 5 лет специалисты «Башнефти» открыли 7 нефтяных месторождений и 298 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях, большинство из которых находятся на территории Республики Башкортостан. Применение высокоэффективных геолого-технических мероприятий и внедрение современных технологий повышения нефтеотдачи позволили провести масштабную переоценку запасов зрелых месторождений компании.

Всего за период с 2019 по 2023 год «Башнефть» прирастила запасы нефти и газа промышленной категории в объёме более 170 млн тонн нефтяного эквивалента.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Компания ежегодно восполняет не менее 100% добываемых углеводородов.

Справка. АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее полный производственный цикл — добычу нефти и газа, их переработку и выпуск нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Ключевые добычные активы «Башнефти» расположены в Республике Башкортостан. «Башнефть» также ведёт разработку месторождений на территории Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Оренбургской области, Республики Татарстан и Пермского края.