Нижневартовск, Югра, 15 февраля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. При поддержке «Самотлорнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») в Нижневартовске открылась художественная студия обучения современным техникам живописи.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Самотлорнефтегаз» помог открыть студию живописи в Нижневартовске

С инициативой создания студии-мастерской выступила творческая молодёжь Нижневартовска. В рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и правительством ХМАО-Югры компания «Самотлорнефтегаз» полностью оснастила городскую мастерскую необходимым оборудованием.

Новая «Арт-резиденция» нацелена на развитие творчества и креативности, духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и внедрение новых форм самовыражения.

В студии применяют современные подходы к образовательному процессу. Работы, созданные в мастерской, будут посвящены теме нефтегазовой промышленности региона и бережному отношению к природе. Лучшие проекты планируется использовать для оформления архитектурных сооружений и уличных поверхностей Нижневартовска, в том числе для создания масштабных картин — муралов на стенах многоэтажных зданий. Наибольший интерес у людей, желающих раскрыть свой художественный потенциал и освоить новые техники рисования, вызвала аэрография.

Художественная студия открывает возможности получения творческого образования для 200 человек в год. Молодёжь города сможет также реализовывать свои курсовые и дипломные проекты, принимать участие в конкурсах и тематических выставках Ханты-Мансийского автономного округа и России.

«Роснефть» уделяет особое внимание созданию благоприятной среды в регионах своего присутствия. Компания реализует множество инициатив, в том числе в области образования, воспитания и развития творческих способностей у молодого поколения.