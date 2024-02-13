Ижевск, 13 февраля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. «Удмуртнефть» (работает под управлением НК «Роснефть» и китайской нефтехимической корпорации Sinopec) в рамках федерального образовательного проекта «В гостях у учёного» организовала для детей и молодежи «Движения первых» профориентационную экскурсию в геологический музей предприятия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Удмуртнефть» провела экскурсию для школьников «Движения первых»

Сотрудники добычного предприятия рассказали школьникам о горных породах, залегающих глубоко под поверхностью Земли, и познакомили с уникальной коллекцией минералов и образцов нефти. Среди геологических находок из разных уголков страны активисты увидели керн с останками древних моллюсков, добытый на Александровском месторождении «Удмуртнефти», каменную соль из рудника г. Соль-Илецка и зуб мамонта из Республики Саха (Якутия).

Для юных посетителей провели экскурс в историю нефтедобычи России, рассказали о развитии нефтяной отрасли Республики Удмуртия, а также об интересных фактах о наиболее крупных месторождениях в стране.

Музей геологии открылся в «Удмуртнефти» в конце 2020 года. Сегодня коллекция насчитывает более 300 экспонатов: от уральской яшмы до алевролита (твердой осадочной горной породы) с Северного Кавказа. В музее регулярно проводятся профориентационные мероприятия для молодежи. Экскурсии на производственные объекты предприятия и в геологический музей помогают школьникам и студентам расставить приоритеты в выборе будущей профессии.

Основной целью образовательного проекта «В гостях у ученого» являются вовлечение молодёжи в научно-техническую деятельность, популяризация науки и технологий.

Справка. ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова — крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртской Республики, обеспечивающее 60% добываемого в регионе сырья. В активе 36 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики. Накопленный объём добычи «Удмуртнефти» с начала производственной деятельности превышает 330 млн тонн нефти.

«Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, которое содействует воспитанию детей, их профессиональной ориентации, создает равные возможности для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи. Отделения движения открыты в каждом регионе страны.