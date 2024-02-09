Самара, 9 февраля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Проекты Новокуйбышевского НПЗ и Новокуйбышевской нефтехимической компании (предприятия входят в нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс НК «Роснефть») стали лучшими в номинациях регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник Самара-2023».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» победила в региональном этапе премии «Серебряный лучник»

Новокуйбышевский НПЗ победил в номинации «ESG-коммуникации» благодаря созданию мобильного приложения «Экотропа63», которое представляет собой интерактивную карту национального парка «Самарская Лука». На нее нанесены туристические маршруты, культурные объекты, природные памятники, ареалы обитания редких видов животных, есть фотогалерея. Специалисты предприятия оцифровали несколько десятков маршрутов на территории национального парка площадью более тысячи квадратных километров. Цифровое приложение повысило информационную доступность экотроп для туристов, волонтеров, а также помогает всем желающим познакомиться с достопримечательностями и уникальными красотами Самарской Луки. Проект нефтепереработчиков — результат работы эковолонтёров предприятия.

Научно-популярный фестиваль «Парк науки» Новокуйбышевской нефтехимической компании признан лучшим в номинации «Продвижение технологий будущего». На фестивале дети и подростки знакомятся с естественными науками и современными технологиями.

Специалисты на мастер-классах по химии, физике, робототехнике в увлекательной форме объясняют природу различных явлений окружающего мира. Под руководством молодых ученых из ведущих вузов региона юные исследователи проводят увлекательные эксперименты. Фестиваль проводится с 2015 года. За это время более 5 тысяч детей стали участниками научных мастер-классов и провели более 8 тысяч экспериментов.

Победители регионального этапа получают право участия в федеральном этапе национальной премии.

Справка. АО «Новокуйбышевский НПЗ» — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий самарской группы заводов НК «Роснефть». Предприятие производит свыше 20 видов товарной продукции, в том числе моторные топлива высших экологических стандартов для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов.

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», дочернее общество «Роснефти», крупный производитель продукции нефтехимии, газопереработки и органического синтеза. Перечень выпускаемой товарной продукции насчитывает более 30 наименований.