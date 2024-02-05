Нягань, Югра, 5 февраля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Сотрудники «РН-Няганьнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти»), организовали для жителей Нягани первый в истории города фестиваль дворового хоккея. Мероприятие «Первая шайба» прошло в центральном жилом микрорайоне города и объединило более 150 участников. В спортивном мероприятии приняли участие школьники «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Росбанк» «РН-Няганьнефтегаз» организовал первый детский фестиваль дворового хоккея

«Роснефть» развивает культуру здорового образа жизни и всесторонне поддерживает спорт. На средства компании в регионах присутствия строятся ледовые арены, спортивные комплексы и многофункциональные спортивные площадки.

На празднике спорта сотрудники предприятия, которые ранее занимались хоккеем, провели мастер-класс для юных няганцев. Каждый ребенок смог научиться владеть клюшкой, а также освоить секреты бросков по воротам. Самым активным и метким нефтяникам подарили памятные призы.

Популяризация спорта через личный пример — добрая традиция нефтяников. Сотрудники «РН-Няганьнефтегаз» являются лидерами городской спартакиады трудящихся. Предприятие вкладывает значительные средства в развитие спортивной инфраструктуры города. Так, при поддержке «РН-Няганьнефтегаз» в Нягани модернизирована ледовая арена. Современный объект площадью более 2200 кв. м отвечает всем нормам безопасности и рассчитан на работу в условиях Крайнего Севера.