При поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») состоялось первенство Уральского федерального округа по греко-римской борьбе. Почти 250 спортсменов в районном центре Уват Тюменской области соревновались за 15 комплектов наград и право представлять округ на первенстве России, которое пройдет в городе Суздаль 18–22 февраля.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Первенство Уральского федерального округа по греко-римской борьбе

Первенство стало важным событием для спортивного сообщества федерального округа. В нем приняли участие юноши до 16 лет из Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Почётным гостем соревнований стал чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Чебоксаров.

Состязания проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Иртыш», построенном при поддержке «РН-Уватнефтегаза». Многофункциональный спортивно-досуговый центр располагает универсальным залом, бассейном, залами бокса, аэробики, позволяющими проводить соревнования областного и окружного уровня.

Поддержка массового спорта — одно из ключевых направлений социальной деятельности НК «Роснефть». На средства Компании в регионах присутствия строятся ледовые арены, спортивные комплексы и многофункциональные спортивные площадки, проводятся турниры по различным дисциплинам.

«РН-Уватнефтегаз» принимает участие в развитии детского и юношеского спорта в Тюменской области. Ежегодно предприятие оказывает содействие спортивным учреждениям в обновлении материальной базы. Так, в преддверии соревнований для спортивной школы Уватского района было приобретено мультимедийное оборудование.

Также «РН-Уватнефтегаз» поддерживает проведение соревнований юных спортсменов. В 2023 году при поддержке предприятия в Увате были организованы Первенство Уральского федерального округа по боксу среди юношей, областные юношеские соревнования по каратэ, а также Первенство Тюменской области по маунтинбайку.

Справка. ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разведку и разработку группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков. Общая площадь составляет более 25 тыс. кв. км.