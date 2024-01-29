Роснефть» и правительство Самарской области подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Самарской области, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» и Самарская область будут сотрудничать в области автотуризма

«Роснефть» и правительство Самарской области намерены содействовать формированию туристических маршрутов, расположенных на территории региона, с посещением розничной сети компании.

Стороны договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта на территории туристических объектов Самарской области, а также на объектах придорожного сервиса, в том числе на АЗС «Роснефть».

Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети «АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов компании. Это способствует развитию внутреннего автомобильного туризма, так как розничная сеть «Роснефти» является не только крупнейшей в России по географическому покрытию и количеству заправочных станций (около 3 тыс.), но и одним из лидеров по узнаваемости и качеству топлива.

«Роснефть» реализует целый ряд мероприятий, нацеленных на создание наиболее комфортных условий для автопутешественников. Уже презентованы совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС «Роснефти» в Тульской, Воронежской, Архангельской, Ульяновской областях. Кроме того, компания ранее подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с комитетом по туризму города Москвы, управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, агентством по туризму Ульяновской области, а также агентством по туризму Удмуртской Республики.

Самарская область — один из стратегических регионов присутствия «Роснефти». Компания представлена в регионе мощным производственным комплексом полного цикла, включающим в себя научное и проектное сопровождение, нефтегазодобычу, переработку нефти и газа, нефтехимию, производство масел, присадок и катализаторов, а также розничную сеть.

Самарские предприятия «Роснефти» являются амбассадорами экологического туризма — одного из наиболее приоритетных видов туризма в регионе. Этому способствуют имеющиеся на территории ресурсы: 211 особо охраняемых природных территорий регионального значения и 3 — федерального значения. Лидерами здесь являются национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И. И. Спрыгина. Сотрудники предприятий «Роснефть» реализуют ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение биоразнообразия.

«Роснефть» также запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». Спецпроект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти». У проекта «Горизонты России» есть ряд ключевых отличий — благодаря уникальному навигационному функционалу, все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия.