Восточно-Сибирская нефтегазовая компания (дочернее предприятие «Роснефти») завершила строительство зимника, который связывает Юрубчено-Тохомское месторождение и населенные пункты Эвенкийского района с Богучанским районом Красноярского края. Автодорога открыла транспортное сообщение с отдаленными пунктами региона почти на четыре месяца.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» ВСНК запустила зимнюю автодорогу в Эвенкии

Всего построено 245 км автодороги по маршруту п. Беляки — Юрубчено-Тохомское месторождение. В эксплуатацию также введены ледовые переправы через эвенкийские реки Иркинеева, Камо и Тохомо.

Компания планирует транспортировать по зимнику более 40 тысяч тонн груза, в том числе энергетическую, кабельную и трубную продукцию, железобетонные изделия, топливо и другие грузы для строительства и обеспечение жизнедеятельности месторождения.

Открытие зимней автодороги — это важное событие и для жителей Эвенкийского района, для которых бесплатный проезд по зимнику дарит возможность завоза продуктов и других товаров первой необходимости. Зимник для местного населения — важнейшая составляющая жизнеобеспечения.

С момента ввода в эксплуатацию в декабре и до закрытия в апреле дорожники будут обрабатывать сложные участки зимника противогололедными материалами, а на подъемах круглосуточно начнет дежурить бульдозерная техника.

Справка. «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее предприятие НК «Роснефть», разрабатывает Юрубчено-Тохомское месторождение в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. В пределах Юрубченского лицензионного участка открыто тринадцать залежей углеводородов.

Общая протяженность региональных зимних автомобильных дорог в Эвенкии составляет более 4 тысяч километров, четверть из которых приходится на ледовые зимники. Зимник играет важную роль для жителей района — он связывает поселки Байкитской группы поселений с круглогодичными дорогами общего пользования, дающими возможность проезда в краевой центр. Автомобильное сообщение позволяет жителям и муниципальным предприятиям района осуществлять завоз продуктов и других жизненно необходимых товаров.