«Роснефть» организовала массовые лыжные забеги в Ангарске, Красноярске, Нижневартовске и Тюмени. В «Лыжне Роснефти» приняли участие около 900 человек — работники предприятий компании, члены их семей, а также школьники из «Движения первых». Цели всероссийской молодежной организации во многом совпадают с корпоративной программой «Энергия жизни» — приверженность спорту, здоровому образу жизни и активная социальная позиция.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела любительские лыжные гонки в четырех городах России

Самому юному участнику соревнований исполнилось четыре года, самому опытному — 78 лет. В зависимости от возрастных категорий были подготовлены различные дистанции — от 500 метров — до 10 километров.

Несмотря любительский статус забегов, уровень их организации не уступал профессиональным соревнованиям. Трассы были проложены в региональных спортивных комплексах. Для спортсменов-нефтяников были созданы все условия: старт-комплексы, освещение для вечерних забегов и специальная система снегообразования, чтобы погода не могла помешать запланированным мероприятиям. Победителей определяли профессиональные судьи. Награды вручали титулованные звезды спорта, что повысило престиж соревнований.

По итогам заездов в четырех городах с учетом различных дистанций на подиумы для награждения поднялись 336 самых быстрых лыжников компании.

Справка. Поддержка массового спорта — одно из ключевых направлений социальной работы НК «Роснефть» и ее дочерних обществ. Наиболее масштабные корпоративные состязания — летние и зимние спортивные игры, в которых участвуют более 20 тысяч работников компании.

«Роснефть» проводит масштабную работу по продвижению спорта и здорового образа жизни как среди собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности компании. На средства «Роснефти» и ее дочерних предприятий в регионах строятся ледовые арены, спортивные комплексы и многофункциональные спортивные площадки. Компания оказывает поддержку любительскому и юношескому спорту.