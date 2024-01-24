«Роснефть» провела в Тюмени традиционные массовые забеги для сотрудников Компании и их семей «Лыжня Роснефти». К нефтяникам присоединились активисты регионального движения детей и молодёжи «Движение первых», общее количество участников превысило 350 человек.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В «Лыжне Роснефти» в Тюмени приняли участие активисты «Движения первых»

Протяженность и оснащение лыжных трасс позволили провести забеги в различных дисциплинах для детей и взрослых — дистанции варьировались от 500 м до 10 км. Для юных болельщиков была подготовлена развлекательная программа с викторинами и конкурсами.

Медалями за первые места были награждены 40 спортсменов с учетом всех возрастных категорий и дистанций. Забеги «Лыжни Роснефти» прошли также в Красноярске и Ангарске, завершающие пройдут в столице Самотлора — Нижневартовске.

Поддержка массового спорта — одно из ключевых направлений социальной работы НК «Роснефть» и ее дочерних обществ. Наиболее масштабные корпоративные состязания Компании — Летние и Зимние спортивные игры, в которых участвуют более 20 тысяч работников Компании. «Лыжня Роснефти» собирает большое число любителей беговых лыж.

«Роснефть» проводит масштабную работу по пропаганде спорта и здорового образа жизни как среди сотрудников, так и населения в регионах деятельности Компании. На средства «Роснефти» и ее дочерних предприятий в регионах строятся ледовые арены, спортивные комплексы и многофункциональные спортивные площадки. Компания оказывает поддержку любительскому и юношескому спорту.