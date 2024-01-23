Сотрудники компании «Оренбургнефть» (добывающий актив «Роснефти») и члены их семей, а также активисты «Движения первых» приняли участие в фестивале «Зимние забавы», который состоялся в парке «Нефтяников» в Бузулуке.

Департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть» «Оренбургнефть» организовала семейный фестиваль «Зимние забавы»

Поддержка семейных традиций и ценностей, здорового образа жизни — одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях и фестивалях.

В этот раз семейные команды нефтяников и школьники регионального «Движения первых» определяли лучших в конкурсах и эстафетах, состязались в скорости на надувных лыжах и демонстрировали ловкость и мастерство в игре надувными клюшками. Для болельщиков организаторы также подготовили конкурсные задания. Чтобы принести баллы своим командам и согреться на морозе, они перетягивали канат, пели, придумывали рифмы и танцевали.

Для всех гостей фестиваля была организована полевая кухня с кашей и горячими напитками. Прекрасная погода и зажигательная музыка дополнили дружескую атмосферу.

В ходе фестиваля были подведены итоги конкурса скворечников и кормушек, организованного к Всероссийскому дню зимующих птиц. Творческие работы конкурсантов оценивались в двух номинациях: «Птичья столовая» и «Креативный скворечник». Победителям были вручены медали, а всем участникам — памятные подарки и призы.

Справка. «Оренбургнефть» — ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. Предприятие предоставляет сотрудникам расширенный социальный пакет и дополнительные программы социальной защищенности. Например, сотрудники получают денежные выплаты при заключении брака и рождении ребенка, мамы — дополнительные пособия в отпуске по уходу за ребенком. Сегодня в «Оренбургнефти» трудятся 172 семьи, где оба супруга — сотрудники предприятия. В прошлом году в семьях нефтяников появились на свет 142 малыша, а количество многодетных семей — 349. Благодаря поддержке предприятия 12 нефтяников смогли улучшить свои жилищные условия в прошлом году.