Компания «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») подвела итоги реализации грантового проекта по изучению редких видов птиц в Тюменской области. Ученые Тюменского государственного университета при участии экологов «РН-Уватнефтегаза» разработали и приступили к реализации комплекса мероприятий по повышению численности краснокнижных птиц в регионе.

ПАО «НК «Роснефть» «РН-Уватнефтегаз» помогает сохранить краснокнижных птиц в Тюменской области

Орнитологи установили искусственные гнездовья, необходимые пернатым для улучшения условий обитания. Ученые провели замеры основных экстерьерных признаков 56 птиц и их кольцевание, которое поможет отследить сезонные миграционные пути. Собранный в ходе реализации проекта уникальный архив фотографий используется в природоохранных и эколого-просветительских целях. На их основе создан набор открыток «Птицы Уватского района», каждая из которых посвящена отдельному краснокнижному виду птиц и имеет QR-код с записью голосов пернатых. Для абитуриентов вузов и школьников Тюменской области были проведены открытые уроки и лекции по орнитологии на основе собранного аудиовизуального материала.

Ранее в рамках грантовой программы «РН-Уватнефтегаза» в ходе проведения полевых экспедиций орнитологи впервые обследовали места обитания птиц в долине реки Иртыш на юге Уватского района. Общая площадь обследованной территории составила 8800 кв. км.

ПАО «НК «Роснефть» Орлан-белохвост

Здесь было отмечено обитание 117 видов птиц. Исследователи произвели оценку состояния популяций 10 редких, сокращающих свою численность видов: орлана-белохвоста, большого подорлика, чернозобой гагары, большого кроншнепа, красношейной поганки, скопы, обыкновенного осоеда, кобчика, кулика-сороки, серого сорокопута. Также орнитологи впервые подтвердили факт гнездования чёрного дрозда на территории региона. Полученные данные будут включены в новое издание Красной книги Тюменской области.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Дочерние предприятия компании реализуют различные программы, направленные на сохранение и восстановление природных ресурсов в регионах своей деятельности.

Справка. «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. кв. км.