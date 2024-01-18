«РН-Уватнефтегаз» помогает сохранить краснокнижных птиц в Тюменской области
Компания «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») подвела итоги реализации грантового проекта по изучению редких видов птиц в Тюменской области. Ученые Тюменского государственного университета при участии экологов «РН-Уватнефтегаза» разработали и приступили к реализации комплекса мероприятий по повышению численности краснокнижных птиц в регионе.
Орнитологи установили искусственные гнездовья, необходимые пернатым для улучшения условий обитания. Ученые провели замеры основных экстерьерных признаков 56 птиц и их кольцевание, которое поможет отследить сезонные миграционные пути. Собранный в ходе реализации проекта уникальный архив фотографий используется в природоохранных и эколого-просветительских целях. На их основе создан набор открыток «Птицы Уватского района», каждая из которых посвящена отдельному краснокнижному виду птиц и имеет QR-код с записью голосов пернатых. Для абитуриентов вузов и школьников Тюменской области были проведены открытые уроки и лекции по орнитологии на основе собранного аудиовизуального материала.
Ранее в рамках грантовой программы «РН-Уватнефтегаза» в ходе проведения полевых экспедиций орнитологи впервые обследовали места обитания птиц в долине реки Иртыш на юге Уватского района. Общая площадь обследованной территории составила 8800 кв. км.
Здесь было отмечено обитание 117 видов птиц. Исследователи произвели оценку состояния популяций 10 редких, сокращающих свою численность видов: орлана-белохвоста, большого подорлика, чернозобой гагары, большого кроншнепа, красношейной поганки, скопы, обыкновенного осоеда, кобчика, кулика-сороки, серого сорокопута. Также орнитологи впервые подтвердили факт гнездования чёрного дрозда на территории региона. Полученные данные будут включены в новое издание Красной книги Тюменской области.
Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Дочерние предприятия компании реализуют различные программы, направленные на сохранение и восстановление природных ресурсов в регионах своей деятельности.
Справка. «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. кв. км.