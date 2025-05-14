В Каннах открыли 78-й фестиваль
14 мая 2025
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Накануне в Каннах открылся очередной 78-й кинофестиваль. Звезды на красной дорожке появились в соответствии с заявленным в этом году дресс-кодом — никаких «голых платьев».
Global Look Press
Белла Хадид
Так, пропалестинская модель Белла Хадид продемонстрировала новый цвет волос.
Global Look Press
Белла Хадид
Global Look Press
Белла Хадид
Global Look Press
Белла Хадид
Global Look Press
Белла Хадид
Мэтр голливудского кино Роберт де Ниро удостоился традиционного приза фестиваля за вклад в мировой кинематограф. Почетную «Пальмовую ветвь» Роберту де Ниро вручил коллега Леонардо ди Каприо.
Global Look Press
Роберт де Ниро и его супруга Тиффани Чен
Global Look Press
Квентин Тарантино с супругой Даниэллой Пик
Global Look Press
Роберт Де Ниро принимает почетную «Золотую пальмовую ветвь» из рук Леонардо Ди Каприо
На сцену де Ниро вышел под стоячие овации зала. Он поклонился, отметив, что «Канны для него сравнимы с домом». Потом актер приступил к основной части собственной речи, несколько раз акцентировав внимание на том, что артисты всегда якобы были «угрозой для всех автократов в нашем мире».
Global Look Press
Ирина Шейк
Global Look Press
Хайди Клум
Global Look Press
Ева Лонгория
Global Look Press
Ева Лонгория
Global Look Press
Бланка Бланко
Global Look Press
Модель Алессандра Амбросио
Global Look Press
Джулия Гарнер
Global Look Press
Жюльет Бинош
Global Look Press
Халли Бери
Global Look Press
Жюри фестиваля - Жюльет Бинош в белом и Халли Бери в полосатом обещают судить строго, но справедливо