Накануне в Каннах открылся очередной 78-й кинофестиваль. Звезды на красной дорожке появились в соответствии с заявленным в этом году дресс-кодом — никаких «голых платьев».

Global Look Press Белла Хадид

Так, пропалестинская модель Белла Хадид продемонстрировала новый цвет волос.

Global Look Press Белла Хадид

Global Look Press Белла Хадид

Global Look Press Белла Хадид

Global Look Press Белла Хадид

Мэтр голливудского кино Роберт де Ниро удостоился традиционного приза фестиваля за вклад в мировой кинематограф. Почетную «Пальмовую ветвь» Роберту де Ниро вручил коллега Леонардо ди Каприо.

Global Look Press Роберт де Ниро и его супруга Тиффани Чен

Global Look Press Квентин Тарантино с супругой Даниэллой Пик

Global Look Press Роберт Де Ниро принимает почетную «Золотую пальмовую ветвь» из рук Леонардо Ди Каприо

На сцену де Ниро вышел под стоячие овации зала. Он поклонился, отметив, что «Канны для него сравнимы с домом». Потом актер приступил к основной части собственной речи, несколько раз акцентировав внимание на том, что артисты всегда якобы были «угрозой для всех автократов в нашем мире».

Global Look Press Ирина Шейк

Global Look Press Хайди Клум

Global Look Press Ева Лонгория

Global Look Press Ева Лонгория

Global Look Press Бланка Бланко

Global Look Press Модель Алессандра Амбросио

Global Look Press Джулия Гарнер

Global Look Press Жюльет Бинош

Global Look Press Халли Бери