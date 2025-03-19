Четвертая Московская неделя моды завершилась. Она прошла 13–18 марта.

В этой году в мероприятии, открытие которого состоялось в Центральном выставочном зале «Манеж», приняли участие 180 дизайнеров из 27 регионов России, а также из девяти стран. Они представили свои коллекции в разном формате. На этот раз в Московской неделе моды приняли участие не только состоявшиеся дизайнеры, но и новички — порядка 100 студентов-дизайнеров из шести российских вузов.

Валерий Шарифулин/ТАСС бренд Loginov

В числе участников первых показов были студенты Московского художественно-промышленного института (МХПИ), а также бренды NOVIKOVA DSGN из Иваново, MUSAWENKOSi из ЮАР и LURVIN — из Москвы. Этот день завершился показом московских брендов Vereja, AMMONIT и ROGOV.

Валерий Шарифулин/ТАСС дизайнер Sergey Sysoev

РИА Новости/Владимир Астапкович

РИА Новости/Владимир Астапкович

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Дизайнер Игорь Гуляев

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Стилист Сергей Зверев

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин

Валерий Шарифулин/ТАСС бренд Loginov

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев бренд Slava Zaitsev

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Второй день открыл показ бренда SOLANGEL из Москвы. В завершение гостям был продемонстрирован московский бренд YANA BESFAMILNAYA. В следующие дни на подиуме в «Манеже» показали коллекции Alpe Cashmere, ANTE KOVAC и SOL Selivanova Olga из Москвы, CAPPAREL из Екатеринбурга, Abzaeva из Улан-Удэ, ENIDUNAEVA SOFIA из Челябинска, Ogo Citizen из Якутска, AP design из Омска, Les Noms из Краснодара, KOGEL из Санкт-Петербурга, I-LA из Китая.

РИА Новости/Владимир Астапкович Показ одежды бренда Masterpeace

Валерий Шарифулин/ТАСС бренд Bouzma ethnique

Валерий Шарифулин/ТАСС Дизайнер Евгения Линович (в центре) после показа одежды бренда Masterpeace

РИА Новости/Владимир Астапкович Дизайнер Дмитрий Логинов

Сезон 18 марта закрыл показ дизайнера Дмитрия Логинова.

Гости Московской недели моды получили возможность ознакомиться с новейшими трендами индустрии и приобрести эксклюзивные модели в специализированном магазине.