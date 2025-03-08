В Краснодаре девушки в розовых юбках стали участницами забега Beauty Run, приуроченного к Международному женскому дню. Маршрут проходил по центру города.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Впервые в соревнованиях могли участвовать не только взрослые, но и дети. Для девочек моложе 12 лет специально сделали более короткую дистанцию в 1 км, взрослым и подросткам предстояло пробежать 2 км. На финише девушкам в ярких юбках дарили цветы и вручали медали. Для участников и зрителей была подготовлена развлекательная программа со спортивными активностями и различными конкурсами.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

По словам организаторов, мероприятие создавали, чтоб каждая участница могла почувствовать себя уверенно и комфортно, независимо от уровня подготовки. Главным в соревновании они назвали хорошее настроение и радость общения с единомышленницами.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Одна из участниц, слова которой привел PrimaMedia, поделилась, что в прошлом году была болельщицей, но уже в этом решила испытать свои силы. Она отметила, что забег подарил исключительно положительные эмоции, оставив массу хороших впечатлений от организации. Другие девушки рассказали, что регистрируются на забег уже четвертый год подряд. Одна из женщин в этом году благодаря нововведению смогла пробежаться вместе с двумя дочерями.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Мероприятие проходит в кубанской столице ежегодно. Для каждой из участниц подготавливают стартовый пакет с яркими юбками-пачками и именными номерами, поэтому регистрироваться организаторы просят заранее.