В предпоследний день зимы, 27 февраля, стартовал ежегодный Бразильский карнавал в Сан-Паулу, знаменитый своими яркими постановками, потрясающими нарядами и морем танцев. В этом году веселье и буйство красок продолжится до 5 марта.

TASS/ EPA/Sebastiao Moreira

На параде участвуют лучшие школы самбы города, а местные жители участвуют в создании костюмов.

TASS/ EPA/Sebastiao Moreira

TASS/ EPA/Sebastiao Moreira

TASS/ EPA/Sebastiao Moreira

TASS/ EPA/Sebastiao Moreira

Бразильцы являются бесспорными королями карнавала, когда дело доходит до празднования. Хотя карнавал в Сан-Паулу, возможно, не имеет такой же славы, как карнавал в Рио-де-Жанейро, Сальвадоре или Ресифи и Олинде, однако он устраивает карнавальное празднование, которое может легко соперничать со всеми, ведь в нем ежегодно принимают участие более 25 тыс. исполнителей, а посещают более 30 тыс. зрителей.

TASS/ EPA/Sebastiao Moreira

TASS/ EPA/Sebastiao Moreira

TASS/ EPA/Sebastiao Moreira

В отличие от Рио-де-Жанейро, основные дни карнавала в Сан-Паулу — пятница и суббота, когда лучшие школы самбы соревнуются за престижный чемпионский трофей, победители которого будут объявлены в Пепельную среду.

TASS/ EPA/Sebastiao Moreira

TASS/ EPA/Sebastiao Moreira

Уникальная особенность праздника в том, что самбы в Сан-Паулу позволяет принять участие всем, кто заинтересован, даже туристам.

Карнавал был впервые представлен в Бразилии с ранними португальскими поселенцами, которые устраивали балы-маскарады и частные вечеринки до начала поста. Еще в пятидесятые карнавальные праздники в Сан-Паулу были все еще относительно небольшими. Существовало всего несколько школ самбы, которые парадировали на улицах. Тем не менее, на протяжении многих лет мероприятие продолжало расти, и сегодня Самбодром в Сан-Паулу привлекает тысячи посетителей.