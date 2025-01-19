Крещение Господне или Богоявление является церковным праздником, который посвящён одному из ключевых событий в жизни Иисуса Христа. В Русской православной церкви принято отмечать этот праздник по юлианскому календарю в ночь с 18 на 19 января.

Владимир Смирнов/ТАСС

Крещение Господне связано с приходом Иисуса на берег Иордана и началом его служения. Омовение в купели по сей день остаётся главным обрядом празднования. Погружение в воду является символом очищения мыслей и духовного возрождения.

Виталий Аньков/РИА Новости Крещенская прорубь во Владивостоке

В этом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно совершил литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Затем митрополит Звенигородский Арсений совершил чин освящения воды в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. В столице купания прошли на 42 специально подготовленных площадках.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве

Кристина Кормилицына/РИА Новости Верующие во время Божественной литургии в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Жители Приморского края первыми в России окунулись в святую воду. Утром 19 января в Свято-Серафимовском монастыре на острове Русский провели литургию. Затем на набережной в Спортивной гавани при температуре выше 0 градусов прошли купания.

К утру 19 января в Новосибирской области обряд омовения совершили более 6000 человек. В этом году из-за аномально высокой температуры на обряд купаний в отрытых водоёмах ввели ограничения. Людей к купели запускали группами по 15 человек. Всего в регионе работало 29 купелей, вблизи которых организовали палатки для переодевания и обогрева.

Александр Кряжев/РИА Новости Верующий принимает участие в крещенских купаниях в Новосибирской области

Юрий Смитюк/ТАСС Крещенские купания во Владивостоке

Максим Блинов/РИА Новости Крещенские купания в Осташкове Тверской области

Средняя температура воздуха в крещенскую ночь в Иркутской области составила всего -6 градусов. Традиционным местом для омовения стал залив Якоби в Иркутске. Территорию для купаний украсили ледовыми скульптурами, а в внутри купели сделали ледяной иконостас.

Егор Алеев/ТАСС Татарстан. Раифа. Священнослужители во время крестного хода перед началом крещенских купаний

Владимир Смирнов/ТАСС Празднование Крещения Господня в Кинешме

Алексей Майшев/РИА Новости Крещенские купания в Главном храме Вооруженных сил РФ в Московской области

В Якутской области температура воздуха на Крещение опустилась до -40 градусов. Но это не остановило жителей региона от принятия участия в обряде. Глава Якутии Айсен Николаев окунулся в крещенскую прорубь сразу после посещения Божественной литургии.

В Новом Херсонесе в Севастополе впервые прошли крещенские купания. Сперва на территории музейно-храмового комплекса состоялся обряд освящения древней подземной реки Героон. Затем в воды реки окунулись православные верующие.

Макс Ветров/РИА Новости Крестный ход во время празднования Крещения в Севастополе