На ВДHX 26 ноября открылся самый большой в Москве каток. Одновременно на нём могут кататься почти 5 тыс. человек.

РИА Новости/Алексей Филиппов

Площадь катка составляет более 20 тыc. кв. м. Дорожки для катания пролегают вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Фигуры на фонтанах красиво подсвечены.

РИА Новости/Алексей Филиппов

РИА Новости/Алексей Филиппов

Михаил Синицын/ТАСС

РИА Новости/Алексей Филиппов

Михаил Синицын/ТАСС

Михаил Синицын/ТАСС

Михаил Синицын/ТАСС Фигуристы Виткория Синицина и Никита Кацалапов на открытии самого катка на ВДНХ

Вокруг катка установлены трибуны, с которых все желающие могут наблюдать за ледовым шоу. На катке имеются пункты проката снаряжения и заточки коньков, а также камеры хранения. Желающие могут отдохнуть и перекусить в кафе.

Каток работает со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, а в выходные дни — с 10:00 до 23:00.