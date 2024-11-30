На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве
30 ноября 2024
На ВДHX 26 ноября открылся самый большой в Москве каток. Одновременно на нём могут кататься почти 5 тыс. человек.
РИА Новости/Алексей Филиппов
Площадь катка составляет более 20 тыc. кв. м. Дорожки для катания пролегают вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Фигуры на фонтанах красиво подсвечены.
РИА Новости/Алексей Филиппов
РИА Новости/Алексей Филиппов
Михаил Синицын/ТАСС
РИА Новости/Алексей Филиппов
Михаил Синицын/ТАСС
Михаил Синицын/ТАСС
Михаил Синицын/ТАСС
Фигуристы Виткория Синицина и Никита Кацалапов на открытии самого катка на ВДНХ
Вокруг катка установлены трибуны, с которых все желающие могут наблюдать за ледовым шоу. На катке имеются пункты проката снаряжения и заточки коньков, а также камеры хранения. Желающие могут отдохнуть и перекусить в кафе.
Каток работает со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, а в выходные дни — с 10:00 до 23:00.