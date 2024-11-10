Жительница Австралии 21-летняя Джессика Лейн впервые в истории своей страны одержала победу в конкурсе «Мисс Земля 2024» — одном из четырёх крупнейших международных конкурсов красоты, в котором приняли участие представительницы 76 стран, включая Россию и Белоруссию. Церемония награждения завершилась 9 ноября в филиппинском городе Параньяке.

Aaron Favila/AP/TASS «Мисс Земля — 2024» Джессика Лейн из Австралии

Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. Он относится к четырём основным конкурсам красоты, среди которых также «Мисс вселенная», «Мисс мира» и «Мисс интернешнл», и является самым молодым из них. Традиционно мероприятие проходит на Филиппинах, а трансляция ведётся на более чем 80 стран мира.

Конкурс красоты продвигает идеи охраны окружающей среды и социальной ответственности, поддерживая «зелёные» движения, а его участницы и победительницы, как правило, принимают непосредственное участие в реализации конкретных проектов и инициатив по улучшению экологии.

Aaron Favila/AP/TASS Ирха Мел Альфече из Филиппин

Aaron Favila/AP/TASS

Aaron Favila/AP/TASS «Мисс Вода — 2024» Беа Миллан-Виндорски из США

В 2024 году победительница из Австралии по имени Джессика Лейн также оказалась приверженкой «зелёного» курса. Она позиционирует себя как защитницу окружающей среды, получает высшее образование в журналистике. Лейн планирует стать журналистом в сфере экологии.

После победы Лейн призналась, что у неё пока не так уж много достижений даже по сравнению с соперницами. Но, в отличие от них, она росла не в большом городе и, по её словам, видит природу не только по телевизору, а это довольно важно для «Мисс Земля» из-за экологической направленности конкурса.

EPA/ROLEX DELA PENA/ТАСС

Aaron Favila/AP/TASS

Ранее Лейн принимала участие в нескольких природоохранных инициативах. Во-первых, она собрала почти 10 тыс. австралийских долларов на исследование лейкемии, а во-вторых, она добивалась, чтобы в её родном Саншайн-Кост заменили устаревшие сети для защиты пляжей от акул, в которых запутываются и гибнут другие животные.

Помимо неё за титул боролись представительницы десятков стран. В ходе испытаний участницы постоянно отсеивались. Россиянке Екатерине Романовой удалось пройти почти до самого конца, она вылетела, когда в борьбе оставалось лишь восемь участниц.

Aaron Favila/AP/TASS Екатерина Романова из России

EPA/ROLEX DELA PENA/ТАСС «Мисс Воздух — 2024» Храфнхильдур Харальдсдюттир из Исландии и «Мисс Земля — 2024» Джессика Лейн