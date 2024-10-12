В Фундаментальной библиотеке МГУ им. М. В. Ломоносова прошла торжественная церемония открытия фестиваля популяризации науки «Наука 0+», сообщила пресс-служба фестиваля.

Сергей Булкин/ТАСС

К участникам церемонии обратились почётные гости: заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова, вице-президент РАН Владислав Панченко, замгендиректора Российского научного фонда Андрей Блинов.

Кирилл Зыков/РИА Новости Ректор МГУ Виктор Садовничий

Сергей Булкин/ТАСС

Сергей Булкин/ТАСС

Фестиваль открылся акцией «Учёные — в школы», в рамках которой более 400 молодых учёных выступили с лекциями для школьников. Старшеклассникам рассказали, как искусственный интеллект и квантовые компьютеры помогают решать важные задачи, как слова в языке обретают свое значение, как из урана получают энергию, как защититься от негативных новостей в соцсетях, и многое другое.

Одна из главных экспозиций фестиваля — «Научная квартира», которая демонстрирует, с какими достижениями науки и технологий человек сталкивается каждый день у себя дома — от стирального порошка до бытовых электроприборов. В кухне химики из МГУ показали, как свёкла окрашивает борщ, в спальне гостям фестиваля рассказали, кто такие сомнологи и как они лечат нарушения сна.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Кирилл Зыков/РИА Новости

Фестиваль пройдёт в Москве на восьми тематических площадках с 11 по 13 октября: «Медицина и здоровье (РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 12 октября), «Язык и общество» (МГЛУ, 9–12 октября), «Искусство быть человеком» (РГГУ, 12–13 октября), «Ветеринария и животноводство» (МВА имени К. И. Скрябина, 12–13 октября), «Цели устойчивого развития» (РУДН, 12 октября), «Инжиниринг» (МГТУ им. Н. Э. Баумана, 13 октября), «Вселенная» (Московский планетарий, 11 октября), «Химия вдохновения» (РХТУ им. Д. И. Менделеева, 12–13 октября).

Кирилл Зыков/РИА Новости

Сергей Булкин/ТАСС

Кирилл Зыков/РИА Новости

Для участников фестиваля пройдут мастер-классы, лекции, интерактивные выставки, научные бои, научные эксперименты, представления и другие мероприятия. В Фундаментальной библиотеке МГУ им. Ломоносова проведут «Золотой лекторий»: для гостей фестиваля выступят 10 выдающихся учёных. В программе фестиваля также прямой эфир с Международной космической станцией. Фестиваль «Наука 0+» проходит ежегодно с 2006 года.

Кирилл Зыков/РИА Новости