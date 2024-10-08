Стиль со всего мира. Как проходит Третья Московская неделя моды
8 октября 2024
С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит Третья Московская неделя моды.
Арина Антонова/ТАСС
Свои коллекции презентуют около 200 российских и зарубежных дизайнеров, в том числе из Индии, Бразилии, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Коста-Рики и других стран.
Арина Антонова/ТАСС
Стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев
Вероника Зорина/ТАСС
Стилист Сергей Зверев
Арина Антонова/ТАСС
Анна Эчина/ТАСС
TASS 74689631
Арина Антонова/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
TASS 74687585
Вероника Зорина/ТАСС
Арина Антонова/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
Россию представляют бренды из 36 регионов страны, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Калмыкия, Чувашия, Тюменская область, Краснодарский край и др.
Всего в программе — 83 показа, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум, где все желающие смогут купить понравившуюся одежду, обувь и аксессуары.