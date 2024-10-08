С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит Третья Московская неделя моды.

Арина Антонова/ТАСС

Свои коллекции презентуют около 200 российских и зарубежных дизайнеров, в том числе из Индии, Бразилии, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Коста-Рики и других стран.

Арина Антонова/ТАСС Стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев

Вероника Зорина/ТАСС Стилист Сергей Зверев

Арина Антонова/ТАСС

Анна Эчина/ТАСС TASS 74689631

Арина Антонова/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС TASS 74687585

Вероника Зорина/ТАСС

Арина Антонова/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Россию представляют бренды из 36 регионов страны, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Калмыкия, Чувашия, Тюменская область, Краснодарский край и др.

Всего в программе — 83 показа, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум, где все желающие смогут купить понравившуюся одежду, обувь и аксессуары.