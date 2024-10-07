Представительница Республики Чувашия 18-летняя Валентина Алексеева стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2024». Финал смотра состоялся поздно вечером 5 октября в Подмосковной Барвихе. В нём участвовали 50 девушек со всей страны.

РИА Новости/Кирилл Каллиникови Вторая вице-мисс Россия — 2024 Ульяна Евдокимова (Санкт-Петербург), Мисс Россия — 2024 Валентина Алексеева (Республика Чувашия) и Первая вице-мисс Россия 2024 Ирина Миронова (Тольятти)

Статус «Вице-мисс Россия — 2024» будут носить Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

РИА Новости/Кирилл Каллиникови Мисс Россия — 2024 Валентина Алексеева (Республика Чувашия)

РИА Новости/Кирилл Каллиникови

РИА Новости/Кирилл Каллиникови

РИА Новости/Кирилл Каллиникови

Наградой Алексеевой стала корона, выполненная по мотивам диадемы императрицы Александры Фёдоровны, а также 1 миллион рублей. Корону она по традиции получила из рук предыдущей «Мисс Россия» Маргариты Голубевой.

Победительница конкурса также сможет представить страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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РИА Новости/Кирилл Каллиникови

РИА Новости/Кирилл Каллиникови Мисс Россия — 2024 Валентина Алексеева (Республика Чувашия)

РИА Новости/Кирилл Каллиникови Первая вице-мисс Россия — 2024 Ирина Миронова (Тольятти)

РИА Новости/Кирилл Каллиникови Вторая вице-мисс Россия — 2024 Ульяна Евдокимова (Санкт-Петербург)

В видео, выложенном перед финалом конкурса, Алексеева отметила, что хотела бы своим примером показать: современная «Мисс Россия» может быть не только красивой, но и заниматься своим образованием. Девушка окончила школу республики с золотой медалью, после чего продолжила обучение на бюджете одного из ведущих медицинских вузов страны — Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело».

В ежегодном национальном конкурсе красоты «Мисс Россия» могли принять участие незамужние россиянки в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 см. Отборочные туры проводились во всех регионах.