Сегодня автора хитов для множества российских исполнителей («Ах, какая женщина!», «Сиреневый туман», «Не сыть мне соль на рану», «Все, что в жизни есть у меня», «Прощай, от всех вокзалов поезда») Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Свой творческий путь Вячеслав Добрынин начал в оркестре Олега Лундстрема, где познакомился с начинающей тогда певицей Аллой Пугачевой. Именно Пугачева в дуэте со Львом Лещенко исполнила в 1971 году первый тогда хит Добрынина «Я вас люблю».

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Алла Борисовна, ставшая ныне гражданкой Кипра, приехать в Москву на прощание не рискнула. Зато прислала Добрынину прощальный венок — «Ты навсегда в моей душе». Его, кстати, первым доставили в зал прощания.

Тут стоит вспомнить, что Вячеслав Георгиевич публично осудил и лично Аллу Пугачеву, и всех сбежавших после начала СВО из России «звезд».

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Заслуженный артист России Александр Маршал

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Певец, композитор Юрий Антонов

В 2023 году писали, что Алла Пугачёва предлагала Вячеславу Добрынину деньги за помощь в «публичной реабилитации» и возвращении того на Родину. Добрынин якобы отказался, заявив: «Не беру деньги от предателей».

Исполнитель и музыкант Вячеслав Добрынин умер 1 октября в 10 утра после третьего инсульта. По словам друга и коллеги Вячеслава Георгиевича Симона Осиашвили, накануне смерти Добрынина они начали писать очередную совместную песню, но закончить, увы, не успели.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Певец и композитор Аркадий Укупник

«Он обозначил мне ключевую фразу новой песни, я даже написал к ней припев. Правда, Слава с самого начала говорил, что, наверное, это будет последняя песня в его жизни», — рассказал журналистам SHOT Симон Осиашвили.

Симон Абрамович добавил, что в одиночку дописывать эту песню не станет, она так и останется незавершённой.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Вячеслав Добрынин последние годы жизни предпочитал жить в своем доме в Подмосковье, на берегу Озернинского водохранилища вместе со второй супругой Ириной. Добрынин был дважды женат. С первой супругой Ириной он прожил 15 лет, она эмигрировала в США. Их дочь Екатерина также уехала в Штаты, там вышла замуж за телеоператора и родила двух детей — дочь Софию и сына Александра. Со второй супругой, тоже Ириной, Добрынин жил в браке с 1985 года. Детей у них не было, зато вторая супруга стала крестной мамой внучки Вячеслава Софии.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

«Мы с ним сошлись на теме любви к группе «Битлз» — рассказал журналистам певец Александр Маршал, отметив, что любовь к ливерпульской четверке на всю жизнь сблизила его и Вячеслава Добрынина.

«Он был настоящим болельщиком «Динамо»!» — поделился своими воспоминаниями об ушедшем исполнителе и композиторе Вячеславе Добрынине Сергей Степашин.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко

«Ему всегда было дело до его друзей!» — таким запомнил Добрынина юморист Михаил Грушевский.

«Ушла душа нашего Отечества», — сказал о Вячеславе Добрынине в своей прощальной речи его друг и коллега Лев Лещенко.