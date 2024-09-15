В Москве проходит костюмированный заплыв на сап-досках. В мероприятии принимают участие сотни горожан и гостей столицы, они проплывут на досках пять километров вдоль берегов Строгинского затона.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Кирилл Зыков/РИА Новости

Главным условием для всех участников заплыва стало наличие оригинального костюма. Спортсмены перевоплотились в сказочных персонажей, героев интернет-мемов и голливудских фильмов.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Кирилл Зыков/РИА Новости

В 10:00 началась развлекательная программа. Всем желающим плели косы и наносили рисунки на тело аквагримом. Также организаторы мероприятия приготовили блюда полевой кухни.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Сам заплыв начался в 13:00, он продлится до 16:00. На финише участники получат памятные подарки. За безопасностью спортсменов следят спасатели и сотрудники скорой помощи.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, по поручению главы города Сергея Собянина, в столице развивается акватория как часть транспортной системы. Он добавил, что Москва-река всё чаще становится местом для отдыха и досуга горожан.