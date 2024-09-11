В среду, 11 сентября, в концертном зале «Планета КВН» в Москве прошла церемония прощания с ведущим КВН Александром Масляковым.

Илья Питалев/РИА Новости

Михаил Метцель/ТАСС

Илья Питалев/РИА Новости Сын Александра Маслякова телеведущий Александр Масляков-младший и вдова Светлана

Вход на церемонию был свободным. Присутствовали сын Маслякова Александр, родственники, друзья и коллеги ведущего, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и телеведущий Леонид Якубович. Венок на церемонию прощания с ведущим также прислал президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/ТАСС

Михаил Метцель/ТАСС Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст

Юлия МорозоваТАСС Актер и телеведущий Вадим Галыгин

Юлия Морозова/ТАСС Актер, певец Александр Ревва

Юлия Морозова/ТАСС Актер и телеведущий Валдис Пельш

Юлия Морозова/ТАСС Заместитель генерального директора в «Газпром-медиа» Тинатин Канделаки

Похоронили Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве.

Михаил Метцель/ТАСС

Алексей БелкинNEWS.ru/ТАСC

Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. С 1964 года он работал на телевидении и вёл юмористическую игру «Клуб весёлых и находчивых».

Алексей БелкинNEWS.ru/ТАСC

Масляков был ведущим и других передач, участвовал в телешоу «Минута славы» и «Чувство юмора». В пресс-службе КВН подчеркнули, что Масляков навсегда останется легендой для всех участников движения и миллионов зрителей.