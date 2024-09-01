В Беслане началась вахта памяти по погибшим в результате захвата заложников в школе № 1 в 2004 году, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своём Telegram-канале. Траурные мероприятия продлятся в городе три дня.

Сергей Карпухин/ТАСС

Траурная церемония в Беслане началась в 9 утра во дворе школы, где на данный момент находится Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. В 09:15 прозвенел школьный звонок, после чего в Храме-на-крови Новомучеников и Исповедников Российских началось заупокойное богослужение.

Сергей Карпухин/ТАСС

В 11:00 состоялась церемония открытия копии памятника «Немой крик» в Сан-Марино. В 11:30 прошла акция «Дерево Хаки» (хаки — это японская хурма, которая стала символом объединения всех людей за мир и жизнь). В 12:00 автор Нина Цуциева презентовала проект «Цветы Беслана». В 13:00 началась пресс-конференция. Первый день памятных мероприятий завершится зажжением свечей во дворе школы № 1 в 19:00.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

2 сентября с 08:30 до 20:00 в Центре профилактики терроризма пройдёт возложение цветов. С 11:30 до 14:00 в рамках круглого стола на тему «Помнить, чтобы жить» будет презентована книга «Красный крест. Беслан, мы вместе!»

Сергей Карпухин/ТАСС

С 14:00 до 18:30 пройдёт показ документального фильма режиссёра Вадима Цаликова «Граждане Беслана». Затем участники траурных мероприятий зажгут свечи и посетят литературно-музыкальный вечер-реквием на площади Свободы во Владикавказе.

Сергей Карпухин/ТАСС

3 сентября в 08:30 также пройдёт возложение цветов и венков во дворе школы № 1. В 09:30 состоится двухчасовая Божественная литургия. Траурная церемония начнётся с минуты молчания в 13:05. В 12:30 её участники пройдут с портретами погибших к мемориальному кладбищу «Город ангелов».

Сергей Карпухин/ТАСС

В 14:25 будет организовано возложение цветов к памятнику «Древо скорби». В 15:30 начнётся заупокойная служба. В 18:00 в Центре профилактики терроризма состоится телемост, в 19:00 во дворе школы № 1 загорятся свечи. Завершит трёхдневную вахту концерт-реквием камерного симфонического оркестра Государственной филармонии Северной Осетии.

Сергей Карпухин/ТАСС

Утром 1 сентября 2004 года отряд террористов захватил школу в Беслане во время проведения праздничной линейки. На протяжении трёх дней боевики удерживали заложников в спортивном зале без еды и воды.

Сергей Карпухин/ТАСС

3 сентября в здании учреждения раздался взрыв. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Также в ходе операции погибли 10 сотрудников ФСБ и двое сотрудников МЧС.