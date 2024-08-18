В Москве прошёл один из самых масштабных полумарафонов в России — полумарафон «Лужники». В этом году его участниками стали 6800 бегунов.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дистанция соревнования составляет 21,1 километра. Маршрут проходит по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Москворецкой, а также Котельнической и другим набережным Москвы-реки. Во время забега участникам откроются виды на многие достопримечательности, в том числе на собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль. Пробегая такой маршрут, они делают кольцо и возвращаются обратно к стадиону «Лужники».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Началом пути для полумарафонцев стал Южный спортивный центр. На преодоление дистанции было отведено три часа. Всех участников, кто прошёл её за положенное время или быстрее, ждали медали на финише. Призовой фонд мероприятия составил 690 тысяч рублей.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Старт забега состоялся в 8:30 мск. Закрытие финиша было назначено на 11:50. Полумарафонец Дмитрий Неделин установил новый рекорд трассы, подняв планку до 1:03:42 и прибежав к финишу первым. Ринас Ахмадеев уступил ему на 43 секунды. Третьим достиг финиша Алексей Реунков, пробежав 21,1 километра за 1:06:48.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Среди женщин победителем стала Елена Седова. Она финишировала со временем 1:16:50. Юлия Конякина взяла серебро с результатом в 1:17:30. Майя Тонких прибежала третьей (1:20:15).

Кирилл Каллиников/РИА Новости