В Геническе проходит Фестиваль арбуза
17 августа в херсонском Геническе в парке Шевченко проходит Фестиваль арбуза. Для гостей подготовлены праздничные мероприятия, включая мастер-классы, игры, лекции, викторины и конкурсы.
Так, в конкурсе «Самый быстрый бахчевод» участники на скорость переносят арбузы. Для любителей поднимать тяжести, а не переносить их подготовлен конкурс «Арбузный атлет». Также гости фестиваля соревнуются в меткости в арбузном дартсе и катают ягоду в арбузном боулинге.
Кроме того, в рамках фестиваля проходит конкурс «Арбузная частушка» и работает площадка с проведением мастер-класса «Рисование арбуза», где преподаватель обучает желающих искусству арбузного натюрморта.
Помимо праздничных мероприятий, организаторы подготовили оригинальные фотозоны, где гости фестиваля делают летние фотографии на память.