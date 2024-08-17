17 августа в херсонском Геническе в парке Шевченко проходит Фестиваль арбуза. Для гостей подготовлены праздничные мероприятия, включая мастер-классы, игры, лекции, викторины и конкурсы.

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС Глава Херсонской области Владимир Сальдо во время посещения фестиваля арбуза

Алексей Коновалов/ТАСС

Так, в конкурсе «Самый быстрый бахчевод» участники на скорость переносят арбузы. Для любителей поднимать тяжести, а не переносить их подготовлен конкурс «Арбузный атлет». Также гости фестиваля соревнуются в меткости в арбузном дартсе и катают ягоду в арбузном боулинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Кроме того, в рамках фестиваля проходит конкурс «Арбузная частушка» и работает площадка с проведением мастер-класса «Рисование арбуза», где преподаватель обучает желающих искусству арбузного натюрморта.

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Помимо праздничных мероприятий, организаторы подготовили оригинальные фотозоны, где гости фестиваля делают летние фотографии на память.

Алексей Коновалов/ТАСС