Британский стрит-арт-художник, более известный под псевдонимом Бэнкси, за прошедшую неделю преобразил улицы Лондона пятью граффити, связанными с животными. Так, на зданиях города появились изображения пеликанов, мартышек, слонов, тянущихся друг к другу хоботами, а также горного козла и воющего волка.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Zuma/TASS

Zuma/TASS

Сам художник подтвердил свое авторство, опубликовав фотографии с уличным стрит-артом на странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он не стал сопровождать свои посты какими-либо пояснениями. Тем временем пользователи Сети начали делиться трактовками стрит-арт-произведений: кто-то утверждает, что своими работами Бэнкси пытается обратить внимание общественности на острые проблемы, например, климатические изменения, кто-то, напротив, видит в них реакцию на протестные акции ультраправого движения в Великобритании.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Zuma/TASS

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Бэнкси — андеграундный художник стрит-арта, политический активист и режиссёр. Поклонники его творчества и СМИ на протяжении десятилетий пытаются установить личность кумира, однако в действительности никому неизвестно, как он выглядит на самом деле. Фирменный стиль Бэнкси — реалистичные черно-белые граффити, в которых он поднимает острые социальные вопросы и злободневные темы.