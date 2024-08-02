2 августа десантники всех возрастов празднуют День ВДВ. Праздник это интернациональный, ведь и появился он в память о первых в мире Воздушно-десантных войсках, созданных в Советском Союзе. В этот же день в 1930 году в двух километрах от Воронежа с самолета «Фарман-Голиаф», которым управлял легендарный лётчик Михаил Громов, были высажены две группы парашютистов под командованием Леонида Минова и Якова Мошковского.

Александр Демьянчук/ТАСС

Тройка самолётов Р-1 со 150 метров сбросили им два мягких почтовых мешка и четыре полутяжёлых короба конструкции летчика-испытателя Николая Благина, в которых находились винтовки, два ручных пулемёта, снаряжение и боеприпасы.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Парашютисты выдвинулись в заданный район, где их ждал грузовик. Задача первого воздушного десанта была выполнена. Но нужно обязательно отметить, что всё случившееся было прямой заслугой комбрига Минова, ставшего первым военным парашютистом в СССР. Накануне, 26 июля, он совершил показательный прыжок на сборах ВВС Московского ВО на воронежском аэродроме.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

С тех пор эта дата считается и днём рождения отечественного парашютного спорта.

Владимир Гердо/ТАСС

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

В рамках концепции наступательной войны и глубоких прорывов в Советском Союзе были сформированы первые десантные части, в 1932 году десантные батальоны вошли в состав Военно-воздушных сил (ВВС). Отдельным родом войск «крылатая пехота» стала только в 1991 году — именно тогда в нашей стране начали активно отмечать День ВДВ. Официально же праздник был установлен указом президента РФ 31 мая 2006 года.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Свою узнаваемую форму и голубой берет десант получил благодаря легендарному командующему ВДВ, генералу Василию Маргелову. Он заложил и главные принципы десантных войск, ещё когда был пехотным командиром. Смелость и личная инициатива, дерзкий бросок через Днепр, позволивший стремительно освободить Херсон, принесли ему Золотую Звезду Героя. А лозунг «Никто кроме нас!» стал главным у крылатой пехоты.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Главная традиция праздника — массовые встречи 2 августа, когда десантники надевают свои голубые береты с тельняшками и купаются в фонтанах. Также 2 августа организуются праздничные концерты, мастер-классы по рукопашному бою и парады. В этот день десантники вспоминают своих погибших товарищей: ни одно 2 августа не обходится без церемонии возложения цветов к мемориалам воинам-десантникам. В войсках День ВДВ обычно отмечают показательными выступлениями, где демонстрируются оружие, техника и физическая подготовка.