В Нижнем Тагиле в результате обрушения подъездов пятиэтажного здания из-за взрыва ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев. Он добавил, что при обрушении пострадали семь человек, пятеро из них — дети. Госпитализированы двое взрослых.

Донат Сорокин/ТАСС

Предположительно, трагедия случилась в результате взрыва газа. В МЧС уточнили, что разрушены первый и второй подъезды пятиэтажки, из-под завалов извлекли живыми троих человек.

На месте инцидента работают пять бригад скорой помощи. Медицинские работники оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь и госпитализируют их. Кроме того, на место происшествия экстренно направлены два вертолёта (детской и взрослой реанимации), мобильный медицинский комплекс и бригада специалистов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905906" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры спасения 13-летнего мальчика и женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле

Под завалами могут ещё находиться люди. По данным оперативных служб, всего в результате взрыва разрушено около 15 квартир. К 15 часам по московскому времени число пострадавших увеличилось до 12 человек, из них — шестеро детей, сообщили в МЧС.

Донат Сорокин/ТАСС

МЧС России/ТАСС

Донат Сорокин/ТАСС

ИЗВЕСТИЯ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомственным криминалистам и экспертам Главного управления криминалистики оказать помощь в расследовании обрушения дома. А полиция начнет проверку появившихся в интернете сведений о людях в униформе газовой службы, которые, предположительно, повредили газопровод возле двух обрушившихся подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле.

МЧС России/ТАСС

Донат Сорокин/ТАСС

Донат Сорокин/ТАСС

ИЗВЕСТИЯ

Кроме того, в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов МЧС.

ИЗВЕСТИЯ

«На борту самолета Ил-76 МЧС России аэромобильная группировка отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи, кинологические расчеты. Оперативную группу центрального аппарата МЧС России возглавляет заместитель министра Илья Денисов», — говорится в посте официального Тelegram-канала ведомства.