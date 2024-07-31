В Московском зоопарке до 4 августа продлятся торжества в честь дней рождения Диндин и Жуи — почтенной четы панд, чья дочь Катюша стала звездой интернета. Экскурсии, квесты, мастер-классы, показы фильмов и торжественные вручения подарков именинникам — все это в честь дорогих именинников: 30 июля Диндин исполнилось 7 лет, а 31 числа Жуи стукнет восемь.

Xinhua/ABACA/ТАСС

Xinhua/ABACA/ТАСС

Как сообщила директор зоосада Светлана Акулова, Диндин, которая весит уже 125 килограммов, остается требовательной, слегка капризной перфекционисткой, «и поэтому она настолько прекрасная мама». Сейчас она уделяет всё свое время дочери Катюше — неделю назад ей исполнилось 11 месяцев.

«Жуи, весом 140 килограмм, завтра исполнится восемь лет. С момента приезда Жуи не изменился. Он такой же рубаха-парень, добряк и весельчак, но стал больше спать. Взрослеет», — отметила Акулова.

Xinhua/ABACA/ТАСС

Xinhua/ABACA/ТАСС

По случаю важной годовщины она опубликовала в телеграм-канале видео первой встречи с Диндин, 28 апреля 2019 года в зоопарке города Яань провинции Сычуань. «Прихорашивайся, собирай платья, чемодан бери, поехали», — говорит голос за кадром. Это был действительно исторический момент: после непростых трехлетних переговоров панды возвращались на экспозицию в Московский зоопарк после длительного перерыва почти в 30 лет. Китай, для которого бамбуковые медведи являются национальным достоянием, передаёт их только на время. И в ходе консультаций с китайскими партнерами были согласованы все детали, включая расположение вольера и его техническое оснащение.

Xinhua/ABACA/ТАСС

Кроме того, столичные зоологи прошли стажировку в Китае, где познакомились со своими будущими подопечными.

Жуи и Диндин родились и жили в двух разных центрах защиты панд и сначала переехали в один из китайских зоопарков. Оттуда их перевезли в Москву 29 апреля 2019 года и поселили в обновленном вольерном комплексе «Фауна Китая» на Старой территории. В Московском зоопарке бамбуковые медведи будут жить 15 лет (то есть до 2034 года), тогда же уедет в Китай и малышка Катюша, с первых дней ставшая любимицей москвичей. Даже имя ей выбрали путем онлайн-голосования.

Xinhua/ABACA/ТАСС

Кормят панд бамбуком, который доставляют из специального питомника в Голландии и из Китая. Взрослые медведи живут в отдельных вольерах, однако в зоосаде надеются, что у Катюши появится брат или сестра — в 2026 году в учреждении планируют вновь свести Жуи и Диндин для производства потомства.