Более 100 человек пострадали при крушении в Волгоградской области, в результате столкновения состава с КамАЗом девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов, семь — опрокинулись.

Администрация Котельниковского района

Администрация Котельниковского района

Как отметили в МЧС, пожарно-спасательные подразделения деблокируют пострадавших и оказывают им первую помощь. Кроме того, организована доставка пассажиров поезда в пункты временного размещения в городе Котельниково. «К месту происшествия со станции М. Горького следуют аварийно-восстановительный и пожарный поезда», — добавили в ведомстве.

ЧП произошло на нерегулируемом переезде, отметил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания. Центральная райбольница Котельниковского района сообщила о госпитализации 30 пострадавших при крушении поезда.

Администрация Котельниковского района

Администрация Котельниковского района

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

Водителем КамАЗа, который выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер, оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек У. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил сильную черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Администрация Котельниковского района

Администрация Котельниковского района

На месте ЧП задействованы 32 бригады скорой помощи. На помощь пострадавшим доставили на вертолётах 12 врачей, включая нейрохирургов, реаниматологов и анестезиологов. Четыре других состава отправлены изменённым маршрутом.