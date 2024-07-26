Праздник спорта оказался не по душе французам: тысячи протестующих вышли на улицы Парижа с требованиями бойкота Олимпиады-2024, а страна близка к транспортному коллапсу.

Huchot-Boissier Patricia/ABACA/ТАСС

Главная претензия состоит в том, что международные спортивные состязания требуют огромных трат только для того, чтобы «похвастаться» перед туристами. При этом в рамках подготовки более 30 тысяч жителей Парижа вынуждены покинуть свои дома, а все, кто задействован в рамках Олимпиады (включая полицию), вынуждены работать в разы больше за те же зарплаты.

Huchot-Boissier Patricia/ABACA/ТАСС

Huchot-Boissier Patricia/ABACA/ТАСС

26 июля около 300 протестующих собрались на площади Республики в столице Франции, чтобы провести демонстрацию накануне церемонии открытия Игр. Коалиция из более чем 80 экологических и социальных групп выступает против повышения цен на проезд в общественном транспорте, негативного воздействия на экологию, неподобающего обращения с бездомными, которых изгнали из Парижа, и того факта, что Израилю разрешено участвовать в Играх.

К протестующим по поводу социальных проблем присоединились и пропалестинские сообщества.

TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

Huchot-Boissier Patricia/ABACA/ТАСС

Huchot-Boissier Patricia/ABACA/ТАСС

А на железной дороге была устроена диверсия: неизвестные подожгли релейные шкафы, чем парализовали транспортные потоки в обоих направлениях: из города и в город. Многие желающие увидеть первую в истории церемонию открытия Олимпиады за пределами стадиона (она проходит на реке Сене) застряли за городом, а сами парижане не смогли уехать от столпотворения.

TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

David Goldman/AP/TASS

И еще один штрих к общему портрету ситуации: сотрудники элитного отеля Hotel du Collectionneur в Париже утром в четверг объявили забастовку из‑за того, что им не повышали заработную плату в течение последних семи лет. В этом отеле на период Олимпиады‑2024 разместятся представители Международного олимпийского комитета (МОК).

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.