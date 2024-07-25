Ровно 40 лет назад, 25 июля 1984 года, впервые в истории человечества женщина совершила выход в открытый космос. Летчик-испытатель, чемпионка мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах и заслуженный мастер спорта СССР Светлана Савицкая покинула космическую станцию и пробыла за ее пределами 3 часа 35 минут

РИА Новости Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Светлана Савицкая в открытом космосе. В полете космический корабль «Союз Т-12»

Александр Моклецов/РИА Новости Члены экипажа космического корабля «Союз Т-12» перед стартом. Справа налево: космонавт-исследователь Игорь Волк, бортинженер Светлана Савицкая и командир корабля Владимир Джанибеков/

Это не было самоцелью: бортинженер Савицкая покинула станцию вместе с командиром экипажа «Союз Т-12» Владимиром Джанибековым (для которого это также был первый подобный опыт) чтобы испытать универсальный ручной инструмент — короткофокусную электронно-лучевую пушку, с помощью которой можно было сваривать, резать и паять металл. Весил аппарат 30 килограмм и внешне напоминал кинокамеру с двумя объективами

Александр Моклецов/РИА Новости Экипаж космического корабля «Союз Т-7» — командир корабля летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Леонид Попов (справа), бортинженер Александр Серебров (слева) и инженер-исследователь Светлана Савицкая (в центре) на тренировке в невесомости.

Александр Моклецов/РИА Новости Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Светлана Савицкая (слева) и дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков (справа) в учебно-тренировочном макете станции «Салют».

Первой резку, сварку пайку и нанесение покрытия на образцы провела именно Савицкая, Джанибеков фиксировал ее работу на пленку. Впоследствии Светлана Евгеньевна рассказывала, что для нее самыми сложными для выполнения в скафандре были действия, требующие небольших и точных движений. Мировая пресса прозвала их «космическими металлургами», и это была очередная победа в «гонке рекордов», которая шла между СССР и США.

Савицкая стала второй в мире женщиной-космонавтом после Валентины Терешковой, а позже — единственной представительницей прекрасного пола, имеющей звание дважды Героя Советского Союза. Она доказала, что женский организм способен справиться с серьезными физическими нагрузками и сама была уверена, что делить профессии по половому признаку нельзя

Александр Моклецов/РИА Новости Студентка московского авиационного института, абсолютная чемпионка мира 1970 года по высшему пилотажу, мастер спорта Светлана Савицкая.

Александр Моклецов/РИА Новости Экипаж космического корабля «Союз Т-7» (слева направо) Светлана Савицкая, Александр Серебров и Леонид Попов во время тренировки на приводнение.

Александр Моклецов/РИА Новости Члены пилотируемого космического корабля «Союз Т-12» сразу после приземления близ города Жезказган Казахской ССР. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, командир корабля Владимир Джанибеков и бортинженер корабля, летчик-испытатель, первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос Светлана Савицкая отвечают на вопросы журналистов.

Александр Моклецов/РИА Новости Космодром Байконур в Казахстане. Экипаж космического корабля «Союз Т-7» (слева направо): командир корабля лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского союза Леонид Попов, инженер-исследователь Светлана Савицкая, бортинженер Александр Серебров.

Александр Моклецов/РИА Новости Экипажа космического корабля «Союз Т-7» (слева направо): командир корабля Леонид Попов, космонавт-исследователь Светлана Савицкая, бортинженер Александр Серебров.

Александр Моклецов/РИА Новости Члены экипажа космического корабля «Союз Т-12» (слева направо): летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Светлана Савицкая, Игорь Волк и летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.

«Есть кто может или не может заниматься той или иной профессией. Не каждый может быть артистом, не каждый может быть летчиком или космонавтом».

В 1986 году онадолжна была снова полететь в космос, уже в качестве командира первого в мире полностью женского экипажа. Но этот проект отметили. В 1993 году Савицкая ушла из отряда космонавтов на пенсию в звании майора. Она имеет множество советских и международных наград и званий, а ее именем назвали две малые планеты (астероиды) — № 4118 (Света) и № 4303 (Савицкая).