В воскресенье, 21 июля, в московском ТРЦ «Ривьера» состоялся открытый кастинг для участия в конкурсе «Мисс Россия — 2024». В столицу съехались несколько сотен талантливых красавиц из разных регионов страны.

Артем Геодакян/ТАСС

В «Мисс Россия — 2024» обозначены несколько условий для потенциальных участниц: гражданство РФ, возраст от 17 до 23 лет и рост от 173 сантиметров.

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

РИА Новости/ Кирилл Зыков

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

РИА Новости/ Кирилл Зыков

РИА Новости/ Кирилл Зыков

Артем Геодакян/ТАСС

РИА Новости/ Кирилл Зыков

Перед выходом на подиум с участницами работали визажисты и стилисты. В ходе дефиле девушки демонстрировали походку. По итогам жюри отобрало десять девушек, которые поучаствуют в финальном кастинге конкурса.

Отборочные туры «Мисс Россия — 2024» сейчас проходят в 85 субъектах России, участвуют около 75 тысяч девушек. Победительница представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная».