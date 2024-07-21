Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в Москве на главной сцене сада «Эрмитаж». В церемонии открытия приняли участие послы латиноамериканских стран в России.

Мероприятие продлится до 28 июля. Гости фестиваля смогут узнать о традициях и обычаях латиноамериканских стран, также будут организованы всевозможные мастер-классы по созданию кубинских бус и других сувениров.

РИА Новости/Владимир Вяткин

Помимо этого, пройдут выступления народных артистов латиноамериканских стран, ярмарка и кинопоказы фильмов латиноамериканских режиссёров.

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткин

В первый день фестиваля прошли выступления народных музыкальных коллективов. Так, артисты с Кубы Hot Havana Orchestra исполнили традиционную музыку 40–50-х годов. Колумбийская певица и актриса Айда Босса представила гостям современную интерпретацию музыкальных жанров своей страны. Также на сцене выступили оркестр Tango en Vivo и звезда мюзиклов Эмиль Салес.

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткин

Кубинская группа Eduardo Breff & Su Son del Son представила авторскую программу с ритмами румбы, доминиканский коллектив ORQUESTA EL DOMI сыграл для гостей фестиваля бачату, меренге и мамбо.

Открытие фестиваля приурочено ко Дню независимости Колумбии. В честь этого от имени правительства Москвы руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черёмин поздравил с национальным праздником посла Колумбии Эктора Исидро Аренас Нейра.

Данный фестиваль проходит в Москве уже во второй раз. Организаторы отмечают, что для города это служит отличной возможностью познакомить жителей и гостей столицы с культурным богатством стран Латинской Америки и Карибского бассейна.