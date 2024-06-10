Осторожно, окрашены. В Москве состоялся Красочный забег
10 июня 2024
В воскресенье, 9 июня, около 5,4 тысяч человек ярко пробежали по Москве. В столице уже в десятый раз прошёл Красочный забег.
Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
Кирилл Каллиников/РИА Новости
Его маршрут пролегал по территории Олимпийского комплекса «Лужники», по Лужнецкой набережной и мимо Аллеи Славы. Дистанция составила пять километров, её разделили на пять «цветовых зон». Во время бега участников забрасывали сыпучими красками: жёлтой, оранжевой, синей и малиновой.
Кирилл Каллиников/РИА Новости
Михаил Терещенко/ТАСС
В мужском зачёте победил Дмитрий Неделин с результатом 14 минут 18 секунд, в женском — Юлия Конякина с 16 минутами и 43 секундами.
Михаил Терещенко/ТАСС
Кирилл Каллиников/РИА Новости
На 3 августа в Москве запланирован очередной старт — Ночной забег. Участникам предстоит преодолеть 10 километров по набережным ночного города.
Кирилл Каллиников/РИА Новости